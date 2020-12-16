Алексей Вихарев передал для 14-й больницы 20 банкеток, чтобы пациенты не ждали очереди на ногах

Пациенты больницы № 14 на Уралмаше смогут более комфортно ждать своей очереди на приём. Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал медикам 20 банкеток.

Парламентарий рассказал в "Фейсбуке", что новую мебель попросил пациент больницы. На онлайн-приёме он поведал о своём неудачном визите в поликлинику. Везде много народу, большинству приходится ждать приёма на ногах, в том числе бабушкам и дедушкам. А ведь многие приходят с температурой, потому что вызвать врача на дом и дождаться его крайне сложно.

"Я обещал помочь. Заказали новую мебель, а вчера передали медицинские банкетки заместителю главного врача Евгению Валентиновичу. Теперь их поставят на баланс и распределят по отделениям, где они больше всего нужны", - отметил Алексей Вихарев.

Это уже не первая помощь парламентария, оказанная 14-й больнице. Также он около полугода доставлял для врачей продукты, питьевую воду, а в ноябре по просьбе персонала приобрёл пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови.