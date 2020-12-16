Сенаторы предложили запретить трэш-стримы в сети

16 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
(2011) | Фото: canoe.ca

Сенаторы предложили запретить трэш-стримы в сети

В Совете Федерации предложили законодательно запретить так называемые трэш-стримы – трансляции в сети с насильственными и аморальными действиями.

Сенатор Алексей Пушков заявил: "Сейчас в сети появились трэш-стримы – прямые эфиры с убийствами, избиением, закапыванием в могилу и т.д. Недавно девушка умерла в прямом эфире. Надо принимать дополнительные законодательные меры для запрещения таких стримов".

Он отметил, что в этом вопросе даже иностранные интернет-платформы, с которыми российские власти сейчас в натянутых отношениях, могут стать союзниками, поскольку они сами вычищают подобный контент и предпринимают меры по его блокировке.

Спикер СФ Валентина Матвиенко согласилась, что запрет таких эфиров необходим: "Мы запаздываем с ограничением таких явлений, работаем вдогонку".

Пушков, кстати, высказался и в отношении этих самых интернет-платформ, в частности, YouTube. Он отметил, что регулирование необходимо, но при этом блокировка ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ, должна быть "крайним средством", а "акцент надо сделать на промежуточные меры в виде штрафов". Он предложил увеличить роль штрафных санкций в законопроекте, который сейчас внесен в Госдуму и предусматривает наказания для таких платформ за недружественные действия в отношении отечественных СМИ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сенаторы предложили запретить трэш-стримы в сети

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трэш-стрим, прямой эфир, трансляция, совет федерации, алексей пушков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети