Сенаторы предложили запретить трэш-стримы в сети

В Совете Федерации предложили законодательно запретить так называемые трэш-стримы – трансляции в сети с насильственными и аморальными действиями.

Сенатор Алексей Пушков заявил: "Сейчас в сети появились трэш-стримы – прямые эфиры с убийствами, избиением, закапыванием в могилу и т.д. Недавно девушка умерла в прямом эфире. Надо принимать дополнительные законодательные меры для запрещения таких стримов".

Он отметил, что в этом вопросе даже иностранные интернет-платформы, с которыми российские власти сейчас в натянутых отношениях, могут стать союзниками, поскольку они сами вычищают подобный контент и предпринимают меры по его блокировке.

Спикер СФ Валентина Матвиенко согласилась, что запрет таких эфиров необходим: "Мы запаздываем с ограничением таких явлений, работаем вдогонку".

Пушков, кстати, высказался и в отношении этих самых интернет-платформ, в частности, YouTube. Он отметил, что регулирование необходимо, но при этом блокировка ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ, должна быть "крайним средством", а "акцент надо сделать на промежуточные меры в виде штрафов". Он предложил увеличить роль штрафных санкций в законопроекте, который сейчас внесен в Госдуму и предусматривает наказания для таких платформ за недружественные действия в отношении отечественных СМИ.