С 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за весь 2020 год

С начала 2021 года россиянам, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату "коммуналки" за весь 2020 год, несмотря мораторий.

Напомним, его ввели в апреле из-за пандемии. С 1 января коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов, пишут "Известия".

При введении моратория в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены, обратили внимание в НП "ЖКХ Контроль". В итоге неясно, на какую задолженность будут зачисляться пени и штрафы — образованную 6 апреля или только с начала 2021 года.

Организация предложила Минстрою начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория.

Как сообщалось, участники рынка ожидают резкого увеличения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги после окончания действия моратория на начисление пеней, штрафов и запрета на отключение.

Как указывают эксперты и региональные власти, сумма пеней, так или иначе, будет начислена на всю накопившуюся задолженность. Представители Госдумы назвали постановление Правительства полумерой, которая никак не поможет населению.