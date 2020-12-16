Экс-глава ФНЛ приступил к работе в новой должности в ФК "Урал"

Бывший глава Футбольной национальной лиги (второго по рангу футбольного турнира в России) Игорь Ефремов приступил к работе в должности вице-президента ФК "Урал". Как сообщил источник Накануне.RU, он уже приступил к своим обязанностям.

"Он уже прилетел и работает", - отметил собеседник.

Экс-глава ФНЛ сменил на этом посту Александра Левина. Бывший глава администрации свердловского губернатора Эдуарда Росселя покинул клуб после вылета оранжево- черных из полуфинала Кубка России в июле этого года.