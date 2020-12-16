16 Декабря 2020
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Губернаторы новой волны (2020) | Фото: https://t.me/operativnyishtabtyumen

Два губернатора "тюменской матрешки" попали в топ-10 "Губернаторы новой волны"

Два губернатора "тюменской матрешки" попали в аналитический доклад ЭИСИ "Губернаторы новой волны" - глава Ямала Дмитрий Артюхов и Тюменской области - Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернаторы новой волны - применяют новые подходы в управлении, опираясь на мнение жителей, которое получают в результате диалога с ними. В исследовании участвовали члены экспертного пула ЭИСИ, и был проведен опрос в виде телефонных интервью. На основании исследования было определено 10 губернаторов, которые вошли в топ, набрав большее количество голосов при опросах и получив высокие оценки экспертов.

При оценке работы Дмитрия Артюхова позитивный отклик населения нашли несколько практик, среди них: выдача школьникам ноутбуков на время дистанционного обучения; отмена платы за детские сады для родителей, которые приняли решение не водить детей в образовательные учреждения во время пандемии.

Губернаторы новой волны(2020)|Фото: https://t.me/operativnyishtabtyumen

По результатам интервью стало ясно, что большая часть тюменцев, которые приняли участие в опросе, считают что Александр Моор как губернатор новой волны оперативно реагирует на возникающие проблемы в регионе, открыт для населения и подкован в вопросах экономики региона. По данным специалистов института в опросе — соответствует ли глава Тюменской области статусу "Губернатора новой главы" — 53% респондентов ответили, что соответствует, ещё 33% выбрали вариант ответа — не соответствует, а 14% опрошенных затруднились ответить.

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Два губернатора "тюменской матрешки" попали в топ-10 "Губернаторы новой волны"

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Теги: Дмитрий Артюхов, Александр Моор, губернаторы новой волны



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