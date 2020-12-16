Более четверти жителей США не планируют прививаться от коронавируса

27% жителей США не планируют прививаться от COVID-19. сказано в исследовании некоммерческой организации The Kaiser Family Foundation.

При этом число американцев, которые "определенно или вероятно" сделают прививку от коронавируса, выросло за последние три месяца на 8 процентных пунктов и достигло 71%.

Наиболее популярной причиной отказа от прививки являются опасения американцев из-за возможных побочных эффектов. Кроме того, высказывается недоверие к федеральным ведомствам, занимающимся одобрением препарата, передает ТАСС.

Напомним, 15 декабря в США стартовала кампания по массовой вакцинации от коронавируса.

Первым прививку получили медсестры из штата Нью-Йорк. "Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - сказал действующий президент США Дональд Трамп.