Московские власти не планируют вводить локдаун

Московские власти не собираются ужесточать ограничения на фоне пандемии коронавируса в столице.

Как сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, должно быть достаточно запрета работы предприятий в новогоднюю ночь. "В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет",— сказал он, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, административное расследование о нарушении кафе и ресторанами мер против распространения коронавируса в Москве могут начать на основании фотографий или видео из социальных сетей. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире "Первого канала".

Однако после этого необходимо собрать доказательства и провести рейд, чтобы доказать нарушение, добавил он.