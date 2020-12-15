15 Декабря 2020
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логотип, уралкалий, калийные удобрения (2019) | Фото:уралкалий

"Уралкалий" будет подавать апелляцию на решение лондонского суда по вердикту относительно иска против администраторов команды Форс (Индия)

По итогам рассмотрения дела в сегодняшнем заседании так называемый Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении требований Компании "Уралкалий".

Несмотря на то, что «Уралкалий» разочарован решением суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Компании, руководство Компании отмечает тот факт, что инстанция подтвердила ряд ранее сделанных «Уралкалием» заявлений, в частности, что предложение «Уралкалия» было более привлекательным с точки зрения цены, чем выигравшая оферта.

Как известно, «Уралкалий» инициировал судебное разбирательство против Джеффри Роули и Джейсона Бейкера из компании FRP Advisory, которые совместно возглавляли процесс по продаже команды Форс Индия (Формула 1), сообщается на сайте Компании.

«Уралкалий», являясь одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, полагает, что данный процесс, в ходе которого был допущен ряд существенных нарушений, был проведен недобросовестно.

«Уралкалий», сообщили в пресс-службе Компании,  планирует требовать разрешение на обжалование вынесенного решения в апелляционном порядке и будет продолжать защищать свои права в соответствии с применимыми юридическими процедурами.

 

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"Уралкалий" будет подавать апелляцию на решение лондонского суда по вердикту относительно иска против администраторов команды Форс (Индия)

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Теги: уралкалий, высокий суд лондона, форс, индия, апелляция



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