Приговор экс-замдиректора ФСИН Коршунову оставлен без изменения решением Мосгорсуда

Приговор бывшему замдиректора ФСИН РФ Олегу Коршунову оставлен без изменения решением Мосгорсуда. Экс-чиновник осужден на 9 лет лишения свободы по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

Второй фигурантке - Светлане Алексеевой, приговор до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 3 млн рублей, с лишением права занимать должность на государственной службе сроком на 6 лет.

Речь идет о приговоре, вынесенном в марте 2020 года.

Ранее Коршунов был осужден по другому делу. Напомним, следствием и судом установлено, что Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в преступный сговор на хищение денежных средств, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России. Для афер использовались площадки в городе Липецке, а также Пермском и Красноярском краях. На самом деле производство должно было вести ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России. Ущерб составил 263 млн руб.

Коршунову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении Коршунова по другим эпизодам преступлений продолжается. Напомним, также следствие установило, что экс-замдиректора ФСИН в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов - на поставку ГСМ и продуктов питания по завышенным ценам.