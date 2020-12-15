15 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Задолженность по зарплате в России на 1 декабря превысила 1 миллиард 898 миллионов

Росстат опубликовал данные о задолженности по зарплате на 1 декабря 2020 года. По материалам ведомства, она превысила 1 млрд 898 млн руб. За месяц, по сравнению с показателями на 1 ноября 2020 г., задолженность увеличилась на 1,5%, или на 28 млн руб.

На долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 944,6 млн руб. (49,7%), в 2019 году - 365,6 млн руб. (19,3%), в 2018 году и ранее - 588 млн руб. (31%), сообщает ТАСС.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 40%; добыча полезных ископаемых - 16%; строительство - 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 8%, транспорт - 6%.

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Задолженность по зарплате в России на 1 декабря превысила 1 миллиард 898 миллионов

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Теги: задолженность по зарплате, рост, росстат



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