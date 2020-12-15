Из Перми в Симферополь запустили первый прямой поезд

Первый прямой поезд из Перми в Симферополь отправился сегодня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".

Эта компания - единственный оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. Из Перми в Крым можно будет уехать по вторникам и пятницам, в обратном направлении по четвергам и воскресеньям.

Время в пути составит 75 часов. Поезд "Таврия" проезжает через Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону.

Отметим, что изначально планировалось, что поезд запустят в начале этого года, но потом его перенесли на декабрь.



