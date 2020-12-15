СМИ: "Аэрофлот" пересадит нарушителей масочного режима в эконом-класс?

"Аэрофлот" накануне объявил об усилении антикоронавирусных правил в своих самолетах. В частности, на борт не будут допускаться пассажиры без масок, даже если ношение средства индивидуальной защиты им противопоказано врачом.

Сегодня Telegram-канал Baza со ссылкой на лист оперативной информации авиакомпании сообщил, что бортпроводникам велено обеспечить "карантинные зоны" для пассажиров, которые несмотря на все предупреждения отказываются носить маску. Подлинность документа не подтверждена. В нем говорится, что на рейсах с неполным заполнением салона последние два ряда по правому борту в эконом-классе следует блокировать для бронирования, поскольку туда экипаж будет пересаживать пассажиров, отказавшихся носить маску. Причем пересаживать туда будут даже тех ковид-диссидентов, которые купили билеты в бизнес-класс. В авиакомпании пока не прокомментировали эту информацию.

"Авиакомпания придерживается жёсткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту, - говорится в заявлении компании, сделанном накануне. - Действия сотрудников "Аэрофлота" продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа. Авиакомпания строго выполняет требования Роспотребнадзора и делает всё для того, чтобы каждый рейс в условиях пандемии был комфортным и безопасным".