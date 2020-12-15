Госдума во втором чтении приняла законопроект о штрафах для чиновников-хамов

Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об административных штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

Документ предполагает введение административных штрафов в размере до 150 тыс. руб. за оскорбление госслужащим и до 3 млн руб. за клевету из уст юридических лиц.

Также документ приравнивает оскорбления в интернете к публичным выступлениям.

Инициативу появления такого законопроекта еще в начале года поддержал Владимир Путин. В Совете Федерации отмечали, что этот законопроект должен стать "зеркальной нормой" на нашумевший закон об оскорблении гражданами власти.