Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом – Володин

Накануне тестирование выявило 11 новых случаев заболевания коронавирусом среди депутатов Госдумы, сообщил сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента ее спикер Вячеслав Володин. "Но что тревожит – у пяти депутатов выявлен повторный коронавирус. Это наши коллеги из возрастной группы, которая больше всего может от ковида пострадать. Они все равно приходят на работу, несмотря на все предостережения. Антитела не выработались", - заявил спикер. Среди заболевших во второй раз оказался один из самых возрастных депутатов Артур Чилингаров.

Он отругал депутатов, которые считают, что переболев, они уже не рискуют. "Так же думают и наши граждане, которые ездят отдыхать, а потом болеют", - недоволен спикер.

Он отметил, что на сегодняшний день переболели или находятся в больнице 157 народных избранников.

Госдума собирается "продлить" новогодние каникулы так называемой региональной неделей, чтобы депутаты побыли "на местах" еще семь дней после выхода с каникул.