В Госдуме готовят законопроект об усилении ответственности за утечки персональных данных

Из-за утечки в открытый доступ данных трехсот тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время обсудит проблему защиты данных. Там же готовят законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот персональных данных, пишет "Парламентская газета".

Напомним, в сеть утекли имена людей, их паспортные данные, номера СНИЛС и мобильных телефонов, диагнозы и даже адреса пунктов сдачи анализа. Как заявил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, утечка произошла "вследствие человеческого фактора". При этом для учета пациентов использовались гугл-таблицы.

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уровень защищенности данных, которые собирает Департамент, не соответствует сегодняшним требованиям и не является безопасным. Он сказал, что к нему поступает много обращений от москвичей. А власти Москвы выделяют большие деньги на цифровизацию, а результат плачевный. И руководство Департамента тоже должно нести ответственность за то, что не обеспечило сохранность данных. Ведь, согласно закону "О персональных данных", защищать их от случайного доступа или утечки обязаны операторы персональных данных.

Депутат отмечает, что сейчас предусмотрены смехотворные штрафы за преступления с персональными данными и их нужно увеличить. Правда, попавшие в сеть данные содержали врачебную тайну и тайну частной жизни. Их незаконное распространение влечет ответственность от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на четыре года. Но понесет ли кто-то наказание?

Ранее депутат Госдумы Николай Николаев заявил, что скандалы, связанные с утечкой персональных данных людей, обсуждаются постоянно, но никто за это ответственности не понес.

"Я не видел, чтобы кто-то возместил убытки людям. Более того, очень плохо, что мы не можем проверить, продаются ли наши личные персональные данные или нет. Мы не можем проверить, утекли наши данные или нет. А значит, мы не можем предъявить иск. Получается, что мы все красиво говорим о сохранности данных, но это остается только словами", - подчеркнул депутат.

Президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов" Артем Генкин считает, что информация на человека, собранная или предоставленная однажды, уже никогда не сможет быть удалена и "будет путешествовать безгранично".