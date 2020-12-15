За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 577 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 813 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек.