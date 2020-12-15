В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 577 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 813 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 5418
Санкт-Петербург - 3765
Московская область - 1392
Нижегородская область - 489
Архангельская область - 402
Воронежская область - 385
Свердловская область - 384
Ростовская область - 381
Вологодская область - 368
Псковская область - 348
Республика Крым - 345
Хабаровский край - 337
Красноярский край - 335
Республика Карелия - 324
Пермский край - 320
Челябинская область - 305
Самарская область - 296
Республика Коми - 295
Ульяновская область - 294
Мурманская область - 279
Иркутская область - 269
Волгоградская область - 268
Саратовская область - 265
Забайкальский край - 263
Омская область - 243
Приморский край - 242
Кировская область - 240
Ставропольский край - 239
Тверская область - 231
Ханты-Мансийский автономный округ - 224
Республика Бурятия - 223
Ленинградская область - 220
Алтайский край - 218
Новгородская область - 210
Тульская область - 207
Удмуртская Республика - 206
Республика Саха (Якутия) - 200
Калининградская область - 200
Брянская область - 199
Томская область - 195
Ямало-Ненецкий автономный округ - 189
Ярославская область - 188
Владимирская область - 184
Оренбургская область - 183
Пензенская область - 182
Краснодарский край - 181
Курская область - 180
Астраханская область - 179
Белгородская область - 179
Республика Хакасия - 178
Орловская область - 175
Ивановская область - 174
Тюменская область - 170
Новосибирская область - 168
Калужская область - 164
Кемеровская область - 164
Республика Башкортостан - 155
Смоленская область - 152
Липецкая область - 152
Республика Дагестан - 150
Амурская область - 149
Сахалинская область - 142
Тамбовская область - 141
Чеченская Республика - 137
Рязанская область - 132
Республика Чувашия - 130
Костромская область - 113
Республика Калмыкия - 102
Республика Адыгея - 102
Курганская область - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Республика Татарстан - 96
Карачаево-Черкесская Республика - 93
Республика Мордовия - 88
Республика Ингушетия - 87
Республика Северная Осетия-Алания - 86
Камчатский край - 82
Севастополь - 79
Республика Алтай - 77
Республика Марий Эл - 53
Республика Тыва - 47
Магаданская область - 40
Еврейская автономная область - 25
Чукотский автономный округ - 12
Ненецкий автономный округ - 3