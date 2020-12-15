15 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 577 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 813 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 5418

Санкт-Петербург - 3765

Московская область - 1392

Нижегородская область - 489

Архангельская область - 402

Воронежская область - 385

Свердловская область - 384

Ростовская область - 381

Вологодская область - 368

Псковская область - 348

Республика Крым - 345

Хабаровский край - 337

Красноярский край - 335

Республика Карелия - 324

Пермский край - 320

Челябинская область - 305

Самарская область - 296

Республика Коми - 295

Ульяновская область - 294

Мурманская область - 279

Иркутская область - 269

Волгоградская область - 268

Саратовская область - 265

Забайкальский край - 263

Омская область - 243

Приморский край - 242

Кировская область - 240

Ставропольский край - 239

Тверская область - 231

Ханты-Мансийский автономный округ - 224

Республика Бурятия - 223

Ленинградская область - 220

Алтайский край - 218

Новгородская область - 210

Тульская область - 207

Удмуртская Республика - 206

Республика Саха (Якутия) - 200

Калининградская область - 200

Брянская область - 199

Томская область - 195

Ямало-Ненецкий автономный округ - 189

Ярославская область - 188

Владимирская область - 184

Оренбургская область - 183

Пензенская область - 182

Краснодарский край - 181

Курская область - 180

Астраханская область - 179

Белгородская область - 179

Республика Хакасия - 178

Орловская область - 175

Ивановская область - 174

Тюменская область - 170

Новосибирская область - 168

Калужская область - 164

Кемеровская область - 164

Республика Башкортостан - 155

Смоленская область - 152

Липецкая область - 152

Республика Дагестан - 150

Амурская область - 149

Сахалинская область - 142

Тамбовская область - 141

Чеченская Республика - 137

Рязанская область - 132

Республика Чувашия - 130

Костромская область - 113

Республика Калмыкия - 102

Республика Адыгея - 102

Курганская область - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Республика Татарстан - 96

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Мордовия - 88

Республика Ингушетия - 87

Республика Северная Осетия-Алания - 86

Камчатский край - 82

Севастополь - 79

Республика Алтай - 77

Республика Марий Эл - 53

Республика Тыва - 47

Магаданская область - 40

Еврейская автономная область - 25

Чукотский автономный округ - 12

Ненецкий автономный округ - 3

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В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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