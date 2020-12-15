Рейтинг популярности депутатов: Госдума восьмого созыва обновится минимум на половину

Российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев опубликовали 11-й интегральный рейтинг депутатов Госдумы, который назвали "КПДГД. У финишной черты". В нем эксперты "Депутат Клуба" отмечают активизацию народных избранников, которые вступают в очередной электоральный цикл – в сентябре 2021 года их ждут парламентские выборы.

В выводах отчета говорится, что повестка этой осенней сессии прошла под эгидой принятия законов и поправок в контексте новой редакции Конституции, а также под эгидой борьбы с коронавирусом.

"Депутаты в осеннюю сессию заметно больше работали в регионах и округах, что обусловлено предстоящей избирательной кампанией в будущем году", - отмечают исследователи.

Они полагают, что около трети депутатов имеют минимальные шансы на переизбрание, половина находится в зоне риска. "Состав будущей думы восьмого созыва будет обновлен минимум на половину", - считают авторы исследования.

Топ-50 в общем рейтинге депутатов возглавил уралец Павел Крашенинников ("Единая Россия"). Он возглавляет список уже не в первый раз, но в этой сессии он был максимально заметен благодаря тому, что вместе с сенатором Андреем Клишасом возглавлял рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, а также вместе с тем же Клишасом внес в думу ряд резонансных законопроектов, например, о пожизненной гарантии неприкосновенности экс-президенту России.

Также в лидеры рейтинга вошли лидеры комитетов и фракций: Андрей Макаров из "Единой России" (комитет по бюджету), Андрей Исаев (зампред фракции "Единая Россия"), Ярослав Нилов (ЛДПР, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов).

"Партия "Справедливая Россия", которая обычно была на четвертом месте по активности, вырвалась на третье место и почти сравнялась с КПРФ. Это говорит о том, что партия знает о своих рисках и очень хочет попасть в следующую Госдуму. Активность наибольшую показал депутат от "Единой России" Денис Кравченко, он прибавил 150 пунктов с предыдущего рейтинга, и теперь у него есть все шансы переизбраться", - отмечает Дмитрий Гусев.

Эксперты предсказывают много ярких, популистских законов, на которых депутаты будут пиариться. Есть и еще один тренд – активность начали проявлять более молодые депутаты.

Отдельно отметили лидера медийного рейтинга – Геннадия Онищенко. Эксперты связывают его проявление с эпидемией коронавируса, ведь ранее Онищенко был главным санитарным врачом и возглавлял Роспотребнадзор, продолжает высказываться на тему здравоохранения и вакцинации, хотя сейчас его должность в Госдуме – зампред комитета по образованию и науке.