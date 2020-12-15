Глава Екатеринбурга утвердил четыре номинации премии имени Татищева и де Геннина в 2021 году

Мэром Екатеринбурга Александром Высокинским утверждены главные направления работ, которые будут представлены на премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в каждую номинацию сходит сразу несколько направлений:

- "Экономика и развитие городского хозяйства";

- "Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина";

- "Образование, культура и искусство";

- "Архитектура и строительство".

Напомним, что в 1998 году постановлением градоначальника, была учреждена памятная медаль и премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина, как символ общественного признания профессионального вклада в развитие Екатеринбурга, а также как стимул для новых открытий.

На памятной монете в диаметре 60 мм и толщиной в 5 мм, изображен парный портрет основателей Екатеринбурга с годом основания города. На обратной стороне виден контур здания администрации уральской столицы и слова "Во славу и пользу родного города". Монета изготовлена из сплава нейзильбера, покрытого слоем серебра.