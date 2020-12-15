Госдума рассмотрит законопроект о возвращении гимна "Боже, царя храни!"

Несмотря на то, что Госдума не так давно перешла на новый формат работы, который предполагает отказ от рассмотрения на пленарных заседаниях законопроектов, рекомендованных к отклонению, в повестку продолжают попадать весьма странные предложения депутатов.

Напомним, на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал профильные комитеты за то, что в повестку попал далеко не самый актуальный и очень спорный законопроект о дистанционном обучении, в итоге вопрос был снят, а Володин ругался, мол, до конца сессии остается всего четыре заседания, не рассмотрены важные вопросы, тратим время на ерунду.

Повестка первого на этой неделе пленарного заседания Госдумы вообще получилась рекордной – в ней 92 вопроса. Едва ли депутаты успеют рассмотреть все пункты, но при этом встречаются и крайне странные документы, предложенные на Совете думы к рассмотрению.

Например, законопроект о государственном гимне Российской Федерации. Авторами являются представители ЛДПР Чернышов, Пашин и Дегтярев. Последний уже не является депутатом Госдумы, он был назначен врио губернатора Хабаровского края.

Стоит отметить, что правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект, тем не менее, его вынесли на рассмотрение Госдумы.

Депутаты предлагают вернуть гимн "Боже, царя храни!". Вот что говорится в пояснительной записке: "Действующий государственный гимн России <…> так и не стал символом, объединяющим большинство граждан России. Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей".

В отзыве правительства указывается, что текст "Боже, царя храни!" противоречит Конституции, в которой сказано, что Россия – светское государство с республиканской формой правления. "Кроме того, утверждение нового Государственного гимна Российской Федерации потребует дополнительных расходов федерального бюджета, однако необходимых расчетов в представленном финансово-экономическом обосновании не содержится", - отметили в правительстве.