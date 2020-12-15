Калининград вводит локдаун на период новогодних праздников

Калининградскую область в новогодние праздники ждет локдаун. На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом было принято решение об ограничениях на период с 28 декабря по 17 января, сообщает "Новый Калининград" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На указанный период закроются все торговые центры и магазины за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. Не будут работать фитнес-центры, крытые спортивные объекты, кинотеатры, музеи и театры.

"Запрещена деятельность саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. В органах власти прекращается приём граждан. Банки, МФЦ и другие офисные предприятия продолжают работу только с юридическими лицами", — отметили в пресс-службе.

В регионе также отменяются уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия. Продолжает действовать запрет на проведение корпоративов.