15 Декабря 2020
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Общество В России Москва
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Москва открыла регионам доступ к "КТ-калькулятору" с обучающейся нейросетью

Московские врачи-диагносты совместно с исследователями из МГУ разработали технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ) – "КТ-калькулятор", нейронную сеть для оценки степени поражения легких.

Глава города Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что для обучения нейросети были использованы данные о 500 тыс. человек, вылеченных с марта столичными врачами. Нейросеть соотносит данные пациента (анализы крови, сатурацию, общую клиническую картину) с результатами КТ.

"И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения. В каких-то случаях, если калькулятор предполагает лёгкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии", - рассказывает мэр Москвы.

"КТ-калькулятор" уже встроен в московскую систему ЕМИАС, а теперь доступ к нему могут получить другие регионы на сайте ct.emias.mos.ru. Собянин рассчитывает, что это позволит точнее диагностировать людей в регионах, где нет таких возможностей для проведения компьютерной томограммы, как в столице, а нейросеть благодаря вводу новых данных сможет постоянно обучаться и совершенствоваться.

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Москва открыла регионам доступ к "КТ-калькулятору" с обучающейся нейросетью

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Теги: кт-калькулятор, нейросеть, искусственный интеллект, диагноз, сергей собянин



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