15 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: duma.gov.ru

Эксперты считают, что ЦБ в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 4,25%

В пятницу, 18 декабря, состоится последнее в этом году опорное заседание совета директоров Банка России, на котором может быть изменена текущая ключевая ставка. Сейчас она находится на историческом минимуме – 4,25%, что ниже текущей инфляции.

Большинство экспертов сходится во мнении, что укрепление рубля и ускорение темпов инфляции не повлияют на ставку и регулятор оставит ее на текущем уровне. Впрочем, ряд аналитиков не исключает и снижения ставки на 0,25%.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что главным ориентиром для изменения ставки является инфляция, а точнее – ее сохранение на уровне 4% по году. Почти весь год этот показатель держался в районе, близком к целевому, но в последние месяцы инфляция начала ускоряться.

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Эксперты считают, что ЦБ в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 4,25%

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Теги: ключевая ставка, цбр, эльвира набиуллина, экономика, инфляция



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