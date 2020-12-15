Эксперты считают, что ЦБ в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 4,25%

В пятницу, 18 декабря, состоится последнее в этом году опорное заседание совета директоров Банка России, на котором может быть изменена текущая ключевая ставка. Сейчас она находится на историческом минимуме – 4,25%, что ниже текущей инфляции.

Большинство экспертов сходится во мнении, что укрепление рубля и ускорение темпов инфляции не повлияют на ставку и регулятор оставит ее на текущем уровне. Впрочем, ряд аналитиков не исключает и снижения ставки на 0,25%.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что главным ориентиром для изменения ставки является инфляция, а точнее – ее сохранение на уровне 4% по году. Почти весь год этот показатель держался в районе, близком к целевому, но в последние месяцы инфляция начала ускоряться.