Суд назначил наказание жителю Салехарда, сбившему коляску с младенцем

23-летний житель Салехарда приговорен к трем годам исправительной колонии-поселения за наезд в состоянии алкогольного опьянении на детскую коляску. Годовалому мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР ЯНАО, инцидент произошел в Салехарде 28 сентября по улице Зои Космодемьянской. Водитель, не справившись с управлением автомобиля "LADA KALINA", выехал на пешеходный тротуар, где совершил наезд на детскую коляску. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания.

Помимо вышеупомянутого приговора, мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев.