14 Декабря 2020
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Политика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени рассмотрели проекты региональных госпрограмм

Проекты региональных госпрограмм в сферах образования, социальной политики, культуры, недропользования и охраны окружающей среды, физкультуры и спорта на 2021-2023 годы были рассмотрены на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области 14 декабря.

В 2021 году все дети в возрасте до 3 лет будут обеспечены местами в детских садах, сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. Количество новых мест в средних школах региона к 2024 году нарастающим итогом с 2019 года превысит 25 тысяч.

Директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин отметил, что в рамках региональной госпрограммы "Социальная политика" в 2021-2023 годах гарантируется стопроцентный охват мерами социальной поддержки имеющих на нее право жителей региона. Общий объем финансирования программы на 2021 год – свыше 19,6 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Расходы областного бюджета на выплату социальных пособий возросли с 6,2 млрд рублей в 2019 году до более чем 11 млрд рублей в 2021 году. Кроме того, на 2021 год запланирована разработка проектной документации для строительства в Тюмени многофункционального центра для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор департамента культуры Елена Майер доложила, что в рамках соответствующей региональной госпрограммы в 2021 году поддержку получат 80 проектов, которые реализуют социально-ориентированные некоммерческие организации.

Первый крупный проект по рекультивации свалки твердых бытовых отходов рядом с деревней Посохово Тюменского района планируется завершить в 2021 году в рамках региональной госпрограммы "Недропользование и охрана окружающей среды", сообщила директор областного департамента недропользования и экологии Елена Уляшева.

До конца 2025 года данная госпрограмма предусматривает создание в регионе ещё 24 новых особо охраняемых природных территорий. Четыре из них будут созданы уже в 2021 году. В настоящее время в Тюменской области насчитывается 99 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Заместитель директора областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Николай Загул отметил, что 84% объёма финансирования соответствующей региональной госпрограммы на 2021 год будут направлены на создание жителям региона благоприятных условий для систематических занятий физкультурой и спортом.

"Планомерная и полная реализация региональных госпрограмм в таких значимых для людей сферах, как образование, социальная поддержка, культура, экология, физкультура и спорт – приоритетное направление работы региональных органов власти. Все госпрограммы направлены, в первую очередь, на улучшение жизни наших земляков", – подчеркнул, подводя итоги заседания, губернатор Тюменской области Александр Моор.

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В Тюмени рассмотрели проекты региональных госпрограмм

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Теги: госпрограммы, проект, правительство тюменской области



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