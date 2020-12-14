С января в Тюмени перестанут ходить сразу семь автобусов

14 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

С января в Тюмени перестанут ходить сразу семь автобусов

Начиная с Нового года транспортная сеть Тюмени претерпит значительные изменения. Так, в качестве оптимизации маршрутной сети в городе перестанет ходить сразу семь автобусов: № 3, 12, 19, 21, 38, 78, 142. При этом увеличится количество подвижного состава, в том числе появятся автобусы большей вместимости. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, причиной является невысокий пассажиропоток и дублирующие друг друга уже действующие маршруты.

"Это не отразится на удобстве общественного транспорта для пассажиров, так как на замену отменяемым маршрутам будут предложены альтернативные в тех же направлениях с лучшими показателями обслуживания: увеличенным количеством подвижного состава или автобусами большей вместимости", – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Ташланов.

Так, в ж.р. Тарманы вместо 3 автобусов маршрута №3 на линию выйдут 15 автобусов маршрута №31 с интервалом 3-5 мин.. 4 автобуса малого класса по маршруту №12 будут заменены на шесть автобусов большого и среднего класса маршрута № 36, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения.

Вместо трех автобусов по маршруту №38, выйдет сразу 16 среднего и малого класса с интервалом движения 5-7 мин.. Для этого маршрут №42, который послужит заменой прежнему, будет продлен до железнодорожного вокзала.

В районе ММС восемь автобусов маршрута №78 заменят 24 автобусами маршрута №37 с интервалами движения 4-8 мин., а сезонный маршрут №142 - на маршруты №: 145, 147, 155 на круглогодичной основе.

Самые масштабные изменения ждут район д. Падериной, где вместо 1 автобуса маршрута №21 будет задействовано сразу 30 автобусов маршрута №80.

Помимо этого, маршрут №2 будет продлен до жилого района ДОК, а количество автобусов увеличится с 18 до 22 единиц. На социально значимом маршруте №86, обслуживающем Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района, количество автобусов будет увеличено до трех единиц.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

С января в Тюмени перестанут ходить сразу семь автобусов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобусы, оптимизация маршрутной сети, Тюмень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети