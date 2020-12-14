С января в Тюмени перестанут ходить сразу семь автобусов

Начиная с Нового года транспортная сеть Тюмени претерпит значительные изменения. Так, в качестве оптимизации маршрутной сети в городе перестанет ходить сразу семь автобусов: № 3, 12, 19, 21, 38, 78, 142. При этом увеличится количество подвижного состава, в том числе появятся автобусы большей вместимости. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, причиной является невысокий пассажиропоток и дублирующие друг друга уже действующие маршруты.

"Это не отразится на удобстве общественного транспорта для пассажиров, так как на замену отменяемым маршрутам будут предложены альтернативные в тех же направлениях с лучшими показателями обслуживания: увеличенным количеством подвижного состава или автобусами большей вместимости", – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Ташланов.

Так, в ж.р. Тарманы вместо 3 автобусов маршрута №3 на линию выйдут 15 автобусов маршрута №31 с интервалом 3-5 мин.. 4 автобуса малого класса по маршруту №12 будут заменены на шесть автобусов большого и среднего класса маршрута № 36, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения.

Вместо трех автобусов по маршруту №38, выйдет сразу 16 среднего и малого класса с интервалом движения 5-7 мин.. Для этого маршрут №42, который послужит заменой прежнему, будет продлен до железнодорожного вокзала.

В районе ММС восемь автобусов маршрута №78 заменят 24 автобусами маршрута №37 с интервалами движения 4-8 мин., а сезонный маршрут №142 - на маршруты №: 145, 147, 155 на круглогодичной основе.

Самые масштабные изменения ждут район д. Падериной, где вместо 1 автобуса маршрута №21 будет задействовано сразу 30 автобусов маршрута №80.

Помимо этого, маршрут №2 будет продлен до жилого района ДОК, а количество автобусов увеличится с 18 до 22 единиц. На социально значимом маршруте №86, обслуживающем Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района, количество автобусов будет увеличено до трех единиц.