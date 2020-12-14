14 Декабря 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

Работа над программой "Общественное здоровье уральцев" близится к завершению

В Свердловской области работа над программой "Общественное здоровье уральцев", инициированной губернатором Евгением Куйвашевым как ответ на современные вызовы, вошла в завершающую стадию.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, сегодня, 14 декабря, Куйвашев обсудил с рабочей группой по созданию программы ее основные блоки и посылы.

"Мы должны создать прочную базу, обеспечивающую безопасность и благополучие людей на годы, на десятилетия вперед. А это, помимо всего прочего, подразумевает мобилизацию научно-промышленного комплекса, выстраивание взаимоотношений с работодателями и включение механизмов государственно-частного партнерства, масштабную информационно-пропагандистскую работу", - призвал губернатор.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: све.рф

В состав рабочей группы вошли представители экспертного сообщества: ученые и предприниматели, а также руководители медицинских, научных и общественных организаций. Возглавила ее ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Ольга Ковтун(2020)|Фото: све.рф

В структуре программы значатся несколько блоков, включающих весь спектр вопросов: от обеспечения биологической безопасности до развития научной деятельности и информационно-просветительской работы. Предполагается, что программу в целом утвердит до конца этого года правительство Свердловской области. Кроме этого, она будет вынесена на широкое общественное обсуждение, по результатам которого ее параметры будут корректироваться и дополняться.

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Работа над программой "Общественное здоровье уральцев" близится к завершению

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Теги: программа, здоровье, Куйвашев



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