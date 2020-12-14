14 Декабря 2020
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Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Путин рассказал про пребывание в "красной зоне": "Там сложно работать – я по себе это знаю"

Владимир Путин не считает, что прямо сейчас возможно введение страхования для немедицинских работников ковидных госпиталей, которые не работают в "красной зоне", а также для учителей, которые продолжают работать в очной форме. Впрочем, такую возможность еще раз дополнительно проработает правительство по поручению президента.

"Даже когда мы платили всем [медикам] одинаково, все равно в ходе дискуссий с представителями профессионального сообщества было решено, что более справедливым будет зачет времени работы в "красной зоне". То же самое касается немедицинских работников. Мы же понимаем, что в "красной зоне" сложно работать. Я по себе это знаю – я всего-то полчаса там был, а люди сутками там работает. Но надо внимательно посмотреть на то, кто и где работает в больницах на немедицинских должностях", - заявил президент на форуме волонтеров "Единой России", когда ему предложили ввести страхование для обслуживающего персонала.

Такое же мнение у президента по поводу работающих очно учителей. Волонтеры из Алтайского края рассказали, что школьники на уроках не пользуются средствами индивидуальной защиты и не приносят справки об отсутствии коронавируса, поэтому учителя сильно рискуют. В регионе предприниматели начали скидываться деньгами на страховки для учителей от коронавируса. Волонтеры предложили вынести инициативу на федеральный уровень или предложить проработать ее в регионах.

Путин заметил, что "в коллективе, конечно, риски больше, но это все-таки не красная зона". "Подумать, конечно, надо, проработать. Но уж точно что надо делать – это вакцинировать наших педагогов", - отметил Путин.

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Путин рассказал про пребывание в "красной зоне": "Там сложно работать – я по себе это знаю"

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Теги: красная зона, владимир путин, страхование от коронавируса



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