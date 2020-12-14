В ЛДПР выбрали руководителя партии

О съезде ЛДПР на фоне транзитных ожиданий говорилось довольно много. Самые разные политические силы сейчас собираются с силами, дабы встретить в хорошей форме встретить возможные скорые изменения в высших эшелонах власти. Разминаются монархисты, с риторикой которых заигрывает и Жириновский. Но тут у ЛДПР есть определённые преимущества — всё же, эта партия старейшая в РФ, а после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в столице региона прошла серия многотысячных митингов в его поддержку.

В общем, съезд обещал быть интересным. Но не стал. Легко могло сложиться впечатление, что дело происходит сто лет назад — большую часть времени Владимир Жириновский рассуждал о большевиках, о Ленине, о царе, революции и Первой мировой войне. Немного затронул также и будущее — в контексте того на какие районы РФ могут позариться ей зарубежные недоброжелатели.

Нашлось место и для недостатков царской России. "Нельзя, конечно, так эксплуатировать рабочих как это делали русские капиталисты, нельзя бить солдат по морде как это делалось в Русской армии", — рассказал лидер ЛДПР однако оговорившись что к позитивным переменам можно было придти мирным путём а большевики "отставали во всём лет на 20 -30".

В комментариях были активны сторонники Сергея Фургала, а порой и вовсе появлялись люди с социалистическими призывами, но обсуждению острых актуальных вопросов места почти не нашлось.

В финале съезда делегаты тайным голосованием избрали руководство. Однако председателем партии вновь был избран Владимир Жириновский. Так что в грядущей борьбе ЛДПР будет участвовать в прежнем, хорошо знакомом формате — с бессменным харизматичным лидером и риторикой из начала прошлого века.