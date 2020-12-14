Надо внимательно смотреть, чтобы в стационар попадали те, кто действительно нуждается в госпитализации, - Путин

Владимир Путин попросил волонтерские организации "Единой России" контролировать ситуацию со своевременным лечением и госпитализацией тех, кто в этом действительно нуждается.

"Надо следить за тем, чтобы под видом того, что можно получить бесплатные лекарства и лечение, не было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации. Я не буду приводить в пример конкретные случаи, но на это надо обращать внимание", - заявил президент во время видеоконференции с волонтерскими организациями партии.

Глава государств одобрил предложение по продлению возможности получения скидки на оформление документов на сайте госуслуг, также он согласился продлить беззаявительный режим получения субсидий на оплату услуг ЖКХ для льготников.