Путин про единороссов: "Должны быть готовы впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной"

Владимир Путин принял участие в форуме волонтеров "Единой России", на котором сегодня председательствует Дмитрий Медведев.

Президент, которого ведущий назвал "лидером партии "Единая Россия", заявил, что члены партии "жертвуют деньги на оборудование для школьников на дистанционном обучении", самостоятельно развозят продукты для пенсионеров и врачей и доставляют лекарства.

"Повседневная работа для самой массовой партии в эти дни – это повод провести аудит своих собственных рядов, обратить внимание на тех, кто проявил себя надежным бойцом, сердечным человеком, настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. С этим связано достойное будущее партии", - заметил Путин.

Он "передал пас" Медведеву, который продолжил тему: "Разделяю оценки той работе, которую ведут наши волонтеры. Ребята на всех уровнях во всех местах эту проверку на прочность выдерживают. Это возможность проверить, кто хочет работать, а кто хочет отсидеться".