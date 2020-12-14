Куйвашев взял под личный контроль реализацию проектов в Волчанске, Красноуфимске и Ирбите

В понедельник, 14 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел прием граждан в режиме видеоконференции. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, глава региона взял под свой контроль реализацию проектов в Волчанске, Красноуфимске и Ирбите.

Так, жительница Волчанска Марина Воронина обратилась к губернатору от лица родительской общественности муниципалитета с просьбой о поддержке проведения капитального ремонта в детском саду №4. Это двухэтажное кирпичное здание 1984 года постройки, рассчитанное на 140 мест, здесь уже были заменены кровля и окна, но детский сад требует серьезного обновления.

По словам главы Волчанска Александра Вервейна, проектно-сметная документация уже готова, до конца марта конкурсные работы должны быть завершены, и 1 сентября 2021 года дети пойдут в отремонтированный детский сад. Евгений Куйвашев взял ход реализации проекта под личный контроль.

Предприниматель из Красноуфимска Виктор Симаранов во время приема рассказал губернатору о площадке на улице Советская в границах от Бульварной до Ленина, которую жители хотели бы видеть благоустроенной. Проект превращения этой территории в центр притяжения горожан прошел отбор на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализовать его предполагается до конца следующего года. Сегодня Куйвашев дал все необходимые для этого поручения.

Еще одним вопросом стало строительство станции водоподготовки в Ирбите, где в квартирах жителей домов в районе улицы Высоковольтная сейчас течет вода ненадлежащего качества. Пуско-наладку нового оборудования здесь планируется выполнить до конца декабря 2021 года. Данный вопрос также находится на контроле у свердловского губернатора.