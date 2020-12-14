14 Декабря 2020
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пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Школьница из Нижневартовска вышла в финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"

Ученица 10 класса гимназии №2 Нижневартовска Елизавета С. вышла в финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" в день рождения Югры. Заместитель главы города по экономике и финансам Дмитрий Кощенко вручил школьнице подарок, выразил слова признательности и благодарности родителям, педагогам гимназии, которые помогли подопечной добиться высоких результатов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – состязание очень высокого уровня, которое объединило более 1 млн юношей и девушек. В финал вышли только 1,2 тыс. школьников, и среди них – вартовчанка. Мы гордимся тем, что в нашем городе живут такие креативные, талантливые молодые люди, как Елизавета, - отметил Дмитрий Кощенко, - Уверен, что конкурс дал Лизе возможность раскрыть внутренний потенциал, подарил опыт, знания, которые можно применить в дальнейшей жизни".

"Большая перемена" проходит при поддержке Минпросвещения России. Полуфинал для участников из УРФО состоялся осенью в Тюмени. В нем приняли участие 16 школьников из Нижневартовска. Ребята решали кейсы, занимались разработкой проектов, участвовали в игровых тренингах, попробовали себя в волонтёрской деятельности и творческих выступлениях. По семейным обстоятельствам в этом году Лиза не смогла представить свои проекты на финальном этапе "Большой перемены". Организаторы предоставили вартовчанке возможность защитить свои идеи будущим летом.

"У нашей команды есть несколько проектов. Один из них – "Булавка добра". Это онлайн-платформа, на которой мы предлагаем участвовать в мастер-классах подросткам из разных регионов нашей страны, - сказала Елизавета. - Также мы мечтаем на базе гимназии №2 создать молодёжный центр "Пламя", где смогут заниматься творчеством не только наши ученики, но и ребята со всех регионов, подключаясь онлайн".

Елизавета занимается социальным проектированием, творчеством в сфере медиа, является президентом ученического самоуправления гимназии №2. Реализовывать идеи юной вартовчанке помогают её школьная команда, администрация образовательной организации и родители. Главным вдохновителем школьница считает своего учителя – Людмилу Солодовникову.

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Школьница из Нижневартовска вышла в финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"

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Теги: Большая перемена, конкурс, школьница, Нижневартовск



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