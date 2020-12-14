14 Декабря 2020
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Общество В России Москва
лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

В России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 562 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 681 256 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровело 2 124 797 человек.

Вот как распределились новые случаи коронавируса по регионам:

Москва - 5874

Санкт-Петербург - 3771

Московская область - 1484

Нижегородская область - 493

Архангельская область - 403

Свердловская область - 397

Ростовская область - 384

Воронежская область - 381

Республика Карелия - 369

Вологодская область - 366

Республика Крым - 349

Хабаровский край - 334

Красноярский край - 334

Псковская область - 328

Пермский край - 316

Челябинская область - 303

Самарская область - 295

Республика Коми - 291

Ульяновская область - 291

Мурманская область - 283

Иркутская область - 275

Волгоградская область - 271

Забайкальский край - 264

Саратовская область - 259

Омская область - 242

Кировская область - 240

Приморский край - 238

Ставропольский край - 234

Тверская область - 232

Ханты-Мансийский автономный округ - 230

Республика Бурятия - 226

Ленинградская область - 221

Алтайский край - 220

Новгородская область - 212

Тульская область - 205

Удмуртская Республика - 205

Калининградская область - 203

Республика Саха (Якутия) - 202

Брянская область - 196

Ямало-Ненецкий автономный округ - 195

Владимирская область - 191

Ярославская область - 190

Томская область - 187

Республика Хакасия - 180

Пензенская область - 180

Краснодарский край - 180

Оренбургская область - 179

Орловская область - 177

Астраханская область - 177

Белгородская область - 177

Курская область - 176

Тюменская область - 176

Ивановская область - 175

Новосибирская область - 170

Калужская область - 168

Кемеровская область - 166

Республика Башкортостан - 154

Амурская область - 151

Липецкая область - 150

Республика Дагестан - 150

Смоленская область - 148

Тамбовская область - 140

Чеченская Республика - 139

Сахалинская область - 138

Рязанская область - 134

Республика Чувашия - 129

Костромская область - 115

Республика Калмыкия - 109

Курганская область - 105

Республика Адыгея - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 100

Карачаево-Черкесская Республика - 95

Республика Татарстан - 95

Республика Алтай - 93

Республика Мордовия - 88

Республика Северная Осетия-Алания - 85

Республика Тыва - 81

Камчатский край - 80

Республика Ингушетия - 80

Севастополь - 77

Республика Марий Эл - 54

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 23

Ненецкий автономный округ - 5

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В России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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