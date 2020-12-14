За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 562 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 681 256 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровело 2 124 797 человек.