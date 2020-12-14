В России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 562 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 681 256 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровело 2 124 797 человек.
Вот как распределились новые случаи коронавируса по регионам:
Москва - 5874
Санкт-Петербург - 3771
Московская область - 1484
Нижегородская область - 493
Архангельская область - 403
Свердловская область - 397
Ростовская область - 384
Воронежская область - 381
Республика Карелия - 369
Вологодская область - 366
Республика Крым - 349
Хабаровский край - 334
Красноярский край - 334
Псковская область - 328
Пермский край - 316
Челябинская область - 303
Самарская область - 295
Республика Коми - 291
Ульяновская область - 291
Мурманская область - 283
Иркутская область - 275
Волгоградская область - 271
Забайкальский край - 264
Саратовская область - 259
Омская область - 242
Кировская область - 240
Приморский край - 238
Ставропольский край - 234
Тверская область - 232
Ханты-Мансийский автономный округ - 230
Республика Бурятия - 226
Ленинградская область - 221
Алтайский край - 220
Новгородская область - 212
Тульская область - 205
Удмуртская Республика - 205
Калининградская область - 203
Республика Саха (Якутия) - 202
Брянская область - 196
Ямало-Ненецкий автономный округ - 195
Владимирская область - 191
Ярославская область - 190
Томская область - 187
Республика Хакасия - 180
Пензенская область - 180
Краснодарский край - 180
Оренбургская область - 179
Орловская область - 177
Астраханская область - 177
Белгородская область - 177
Курская область - 176
Тюменская область - 176
Ивановская область - 175
Новосибирская область - 170
Калужская область - 168
Кемеровская область - 166
Республика Башкортостан - 154
Амурская область - 151
Липецкая область - 150
Республика Дагестан - 150
Смоленская область - 148
Тамбовская область - 140
Чеченская Республика - 139
Сахалинская область - 138
Рязанская область - 134
Республика Чувашия - 129
Костромская область - 115
Республика Калмыкия - 109
Курганская область - 105
Республика Адыгея - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 100
Карачаево-Черкесская Республика - 95
Республика Татарстан - 95
Республика Алтай - 93
Республика Мордовия - 88
Республика Северная Осетия-Алания - 85
Республика Тыва - 81
Камчатский край - 80
Республика Ингушетия - 80
Севастополь - 77
Республика Марий Эл - 54
Магаданская область - 42
Еврейская автономная область - 23
Ненецкий автономный округ - 5