Правительство продлило действие контрсанкций до 2022 года

Российское правительство продлило до конца 2021 года действие продовольственного эмбарго. В список стран, против которых продолжат действовать экономические контрсанкции, на этот раз включили Великобританию и Северную Ирландию, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Российское продовольственное эмбарго действует с 2014 года. Оно запрещает ввод в РФ некоторых видов с/х продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели в отношении России санкции. Оно действует в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.