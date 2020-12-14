В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из окна Maybach

В Москве неизвестные устроил стрельбу из окна автомобиля Maybach.

Инцидент произошел вечером 13 декабря на Тверской улице. Нарушители скрылись. Данных о пострадавших не поступало.

По данным РЕН ТВ, Maybach принадлежит бизнесмену Станиславу Внукову. Находился ли он за рулем машины во время стрельбы, неизвестно.

В мае в Москве полицейские задержали трех человек после перестрелки на стоянке у ЖК "Ясный" на Каширском шоссе. Для розыска был объявлен план "Перехват".