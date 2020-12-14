Проценко: пиковые осложнения при COVID-19 наступают на 7-10 сутки

Пик всех проблем у пациентов с COVID-19 возникает на 7-10 сутки заболевания.

Как заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пациенты с коронавирусом могут страдать депрессией, так как инфекция влияет еще и на нервную систему.

"… Есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там депрессия, какие-то парасуицидальные мысли", - сказал медик.

Он отметил наблюдаемый в настоящее время подъем заболеваемости второй волной. "Я надеюсь, что к третьей волне будут уже и эффективные вакцины", - отметил Проценко, сообщает ТАСС.

Ранее Проценко рассказал, когда Россия может ожидать третьей волны COVID-19. По его словам, это может случиться в марте следующего года, однако, в случае появления эффективной вакцины, волна будет менее насыщенной. Главврач также отметил, что изучение вакцины займет от трех до четырех месяцев.