Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев

Скончался народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев. Об этом сообщается на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook.

"Голос Кремля" болел коронавирусом, это подтвердила ТАСС его вдова Елена Стружкина. По ее словам, артист заболел в ноябре, на этом фоне у него развилась сердечная недостаточность. Также у Хорошевцева было много других заболеваний.

Хорошевцев совместно с Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные 1 Мая и годовщинам Октябрьской революции. Также был диктором парадов Победы в Москве.