Сахалинцы собрались на митинг о недоверии областной власти

На Сахалине в воскресенье, 13 декабря, состоялись акции протеста против правительства региона в нескольких городах.

В частности, согласованный двухчасовой митинг прошел в Южно-Сахалинске. Организаторы собрали около двух тысяч подписей под обращением к руководству страны с выражением недоверия губернатору и правительству области.

Среди организаторов акции значится инициативная группа ООО "Сахалинская механизированная колонна N68" (СМК-68), которое было генподрядчиком по строительству пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска. После расторжения контракта организация оказалась на грани банкротства.

"Люди недовольны заказным банкротством 68-й мехколонны. По их информации, данное банкротство вызвано желанием губернатора передать строительство своим московским бизнес-партнерам", - сообщили Накануне.RU организаторы.

Среди претензий протестующих – задержка зарплаты работникам, экология, смена приоритетов в стратегии в сторону местного населения.

Авторы обращения призывают прекратить высотную застройку в густонаселенных микрорайонах Южно-Сахалинска, прекратить вырубку леса, запретить строительство жилых кварталов без социальной инфраструктуры.

Согласованный митинг в поддержку СМК-68 также состоялся в городе Оха. Кроме того, одиночные пикеты прошли в нескольких районах региона.

Акция поддержки, организованная московскими коммунистами, состоится в понедельник, 14 декабря, у представительства Сахалина в Москве.