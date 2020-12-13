13 Декабря 2020
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Митинг о недоверии правительству Сахалинской области (2020) | Фото: t.me/GP_R65

Сахалинцы собрались на митинг о недоверии областной власти

На Сахалине в воскресенье, 13 декабря, состоялись акции протеста против правительства региона в нескольких городах.

В частности, согласованный двухчасовой митинг прошел в Южно-Сахалинске. Организаторы собрали около двух тысяч подписей под обращением к руководству страны с выражением недоверия губернатору и правительству области.

Среди организаторов акции значится инициативная группа ООО "Сахалинская механизированная колонна N68" (СМК-68), которое было генподрядчиком по строительству пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска. После расторжения контракта организация оказалась на грани банкротства.

Очередь к подписным листам на митинге о недоверии правительству Сахалинской области(2020)|Фото: t.me/sakhco

Митинг о недоверии правительству Сахалинской области(2020)|Фото: t.me/GP_R65

Митинг о недоверии правительству Сахалинской области(2020)|Фото: t.me/GP_R65

"Люди недовольны заказным банкротством 68-й мехколонны. По их информации, данное банкротство вызвано желанием губернатора передать строительство своим московским бизнес-партнерам", - сообщили Накануне.RU организаторы.

Среди претензий протестующих – задержка зарплаты работникам, экология, смена приоритетов в стратегии в сторону местного населения.

Авторы обращения призывают прекратить высотную застройку в густонаселенных микрорайонах Южно-Сахалинска, прекратить вырубку леса, запретить строительство жилых кварталов без социальной инфраструктуры.

Согласованный митинг в поддержку СМК-68 также состоялся в городе Оха. Кроме того, одиночные пикеты прошли в нескольких районах региона.

Акция поддержки, организованная московскими коммунистами, состоится в понедельник, 14 декабря, у представительства Сахалина в Москве.

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Сахалинцы собрались на митинг о недоверии областной власти

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Теги: сахалин, митинг, правительство сахалинской области



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