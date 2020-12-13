В России за сутки выявили еще 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

28 080 новых случаев короны выявили в России за сутки, сообщает оперативный штаб.

В Москве зарегистрировано 6 425 новых эпизодов COVID-19, в Петербурге – 3 768.

389 заболевших - в Свердловской области, 318 - в Пермском крае, 300 - в Челябинской области, 234 – в ХМАО, 193 – в ЯНАО, 173 – в Тюменской области, 107 – в Курганской.

Также за это время зафиксировано 488 летальных исходов. Полностью выздоровели 20 277 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 653 928 заболевших COVID-19.

За весь период в России от коронавируса скончался 46 941 человек, выздоровело - 2 106 235.