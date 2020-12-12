МИД Казахстана возмутился словам депутата Госдумы о территориях

МИД Казахстана с недоумением воспринял слова депутата Госдумы Вячеслава Никонова о землях, которые республика получила "в подарок" от России.

Как сообщает пресс-служба дипведомства, Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России". Из-за этого в МИД пригласили временного поверенного в делах Российской Федерации Александра Комарова.

Согласно пресс-релизу, такие "провокационные выпады" наносят серьезный ущерб союзническим отношениям России и Казахстана. По данным РИА "Новости", российскому дипломату передали ноту с позицией внешнеполитического ведомства.

После этого в Госдуме заявили, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому инцидент с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова будет улажен. Об этом ТАСС сказал первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.