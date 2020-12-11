В США число смертей от коронавируса превысило потери во Второй мировой войне

В США с начала эпидемии коронавируса умерли уже почти 300 тыс. человек. Это больше, чем потери страны во Второй мировой войне, пишет USA Today со ссылкой на министерство по делам ветеранов.

Система здравоохранения в США потерпела полное фиаско в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией. В стране самое большое в мире число заражений, более 16 млн, и смертей. И ситуация становится все хуже и хуже. В последние дни выявляется уже более 200 тыс. заражений в сутки. Среднесуточное число смертей подбирается к 2,5 тыс., как на пике в апреле. Число активных случаев с середины августа и до середины октября держалось на уровне около 2,5 млн, а сегодня уже превысило 6 млн и растет дальше.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний врач-вирусолог Роберт Редфилд прогнозирует, что в ближайшее время каждый день будет больше смертей, чем 11 сентября 2001 года, когда, по официальным данным, погибли почти 3 тыс. человек. То есть в самое ближайшее время в США каждый день будет происходить "11 сентября".

В США один из самых высоких в мире уровней заражения в расчете на 1 млн населения. Уже заразились более 48 тыс. из 1 млн. Больше только в странах-карликах или небольших странах - Чехии, Бельгии, Катаре, Армении, но, судя по динамике, скоро США могут обогнать и их - разница очень небольшая.

По числу смертей на 1 млн населения США тоже в самом верху списка - более 900 смертей на 1 млн населения. В среднем в мире - 204.

При этом тестов делается много - уже 65% от численности населения. Наряду с Великобританией это самый высокий показатель среди крупных стран. И на этом фоне ситуация только ухудшается, хотя прошел уже почти год с начала распространения инфекции. Система здравоохранения США явно не выдержала серьезного испытания.

Больше всего случаев коронавируса накопленным итогом зафиксировано в густонаселенных Калифорнии, Техасе, Флориде, Иллинойсе, Нью-Йорке. В них же, плюс еще Нью-Джерси, самое большое число смертей.

А вот по отношению к численности населения больше всего заражений было зарегистрировано в Северной и Южной Дакоте, где заразились 14% и 10% населения, Айове, Небраске, Висконсине, Юте.

При этом смертность на 1 млн населения самая большая в северо-восточных штатах: Нью-Джерси (2 тыс.), Нью-Йорке (1,8), Массачусетсе (1,6), Коннектикуте (1,5). То есть летальность самая высокая в более богатых штатах. Это согласуется с результатами исследования Имперского колледжа Лондона, который получил данные, что в странах с высоким уровнем дохода на душу населения летальность примерно в 5 раз выше, чем в странах с низким уровнем дохода.

На днях стало известно, что в США не хватает вакцины от коронавируса американской же фармацевтической компании Pfizer, потому что ее раскупили другие страны. Американские власти заказали 100 млн доз и планировали добрать еще 500 млн доз, однако теперь эти поставки под вопросом. Поэтому теперь планы провести вакцинацию большей части американцев могут быть сорваны из-за нехватки вакцины.