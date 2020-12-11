Китай подаёт в суд на Украину

Пекин собирается отсудить у Киева миллиарды долларов из-за понесенных убытков от своих инвестиций в украинский концерн "Мотор Сич".

Как передаёт Infox, причиной иска стали миллиардные убытки, которые китайцы понесли, вложившись в украинское предприятие "Мотор Сич". Завод производит, а также обслуживает и ремонтирует авиационные двигатели.

В свое время о контракте китайских инвестором с украинским предприятием ходило много бравурных разговоров. Было даже подписано соглашение между Киевом и Пекином о поддержке и взаимной защите инвестиций. Однако, как сообщало Накануне.RU, украинские суды заморозили сделку на неопределённый срок, посчитав, что она угрожает национальной безопасности. Теперь китайцы требуют вернуть им зря потраченные 3,5 млрд долларов.