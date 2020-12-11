Вакцинация "ЭпиВакКороной" от "Вектора" начнется в пяти регионах – Роспотребнадзор

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, кто из россиян первым получит "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор". Сейчас вакцина проходит пострегистрационные исследования (третий этап), одновременно она поступает в гражданский оборот.

"На третьем этапе 3 тыс. добровольцев в пяти регионах уже получают прививки. Вакцина также поступила в гражданский оборот. Определять уровень иммунитета после вакцинации привитые смогут с помощью специальной тест-системы, которая была зарегистрирована буквально вчера и уже поступает в регионы", - рассказала глава Роспотребндзора на совещании правительства.

Она рассказала, по какому принципу выбирались регионы, в которые будет направляться вакцина в первую очередь. "Первые серии "ЭпиВакКороны" поствалены в Москву, Санкт-Петербург, Тульскую область, Ростовскую область, Новосибирскую область – в этих регионах наиболее активно протекает эпидемиологических процесс вне столичных городов. Там в вакцинации нуждаются территории, где один врач, один учитель обеспечивает процессы", - отметила Попова.

По словам Поповой, вакцина от "Вектора" непривередлива к условиям хранения и транспортировки – ее можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов.

Между тем, на "Векторе" продолжаются клинические исследования на добровольцах старше 60-ти лет, группа вакцинированных чувствует себя хорошо, отметила глава Роспотребнадзора.