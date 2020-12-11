11 Декабря 2020
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Экономика В России В бывшем СССР Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

Путин предложил создать мобильное приложение для беспрепятственного передвижения по территории ЕАЭС

Владимир Путин высказался за усиление цифровизации в рамках Евразийского экономического союза. В частности, он предложил запустить мобильное приложение, которое поможет быстрее преодолевать границы.

"Отдельно хотел бы сказать о цифровизации. Она играет очень важное значение в текущей ситуации. Россия была одним из инициаторов развития содействия на данном направлении. Мобильное приложение может значительно упростить передвижение на территории ЕАЭС. Полезно было бы также расширить соглашения о маркировке товаров", - отметил российский президент на заседании высшего Евразийского экономического совета.

Путин сообщил, что Россия поддерживает подготовленную и доработанную стратегию развития союза, основа которой была принята в мае (тогда против быстрого принятия выступал Казахстан).

Глава государства сообщил, что сейчас Россия поставляет в страны ЕАЭС средства индивидуальной защиты, медикаменты, расходные материалы в рамках борьбы с коронавирусом. Партнерам были переданы более 900 тыс. тестов на COVID-19. "Прорабатывается вопрос о поставках вакцины "Спутник V", мы заинтересованы, чтобы все партнеры приняли участие в научных и клинических исследованиях, организации производства вакцины", - отметил Путин.  

Президент России также сообщил, что сегодня статус наблюдателей в совете могут получить Куба и Узбекистан, идут переговоры с Ираном, "принципиальное согласие есть с Индонезией и Монголией".

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Путин предложил создать мобильное приложение для беспрепятственного передвижения по территории ЕАЭС

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Теги: путин, мобильное приложение, еаэс



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