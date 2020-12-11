Лукашенко пожелал всем лидерам ЕАЭС успешно справиться с выборами: "Мы-то знаем, как это непросто"

Белоруссия заканчивает председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и передает его Казахстану. Сегодня прошел последний в этом году высший Евразийский экономический совет, на котором председательствовал Александр Лукашенко. Буквально всем выступающим он желал справиться с "электоральными процессами", которые в 2021 году пройдут во многих странах.

Так, политических успехов Лукашенко пожелал главе Казахстану Касыму-Жомарту Токаеву – в связи с парламентскими выборами. Он напророчил Казахстану "непростые выборы", сравнив их с тем, что было в этом году в Белоруссии ("Мы-то знаем, как это непросто"). Аналогичных успехов он пожелал Киргизии, обозначив ее как "страну, склонную к политической модернизации".

Не обошлось и без пожеланий Путину: "Терпения Вам, Владимир Владимирович! Острие атак из вне нацелено на Россию, мы в Белоруссии это остро ощущаем".

А по самой Белоруссии высказался почетный председатель совета, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: "Очень рад видеть вас всех здоровыми, красивыми. Год был насыщен негативными событиями. Эпидемия, тяжелейший экономический кризис, непростые выборы в Белоруссии, события в Армении".