На Мариинском прииске начали комплексную оценку Малышевского месторождения

На Мариинском прииске (находится в доверительном управлении ООО "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех) приступили к проведению комплексной геолого-экономической оценки Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это позволит актуализировать значимость рудника с учетом потенциала недр, рациональных и эффективных методов добычи. Данные работы предполагается выполнить в срок до марта 2021 года.

"По результатам оценки будет принято решение по направлению дальнейшего развития рудника. Это крайне важный шаг, поскольку предприятие играет большую роль в жизни поселка, его жителей и Свердловской области", - заявил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Месторождение Мариинского прииска относится к категории стратегических. Последний оперативный подсчет запасов по результатам проведенных геологоразведочных работ производился в 1992 году.

Проект по изучению недр реализуется прииском с 2015 года по настоящее время и направлен на увеличение уровня добычи по основным категориям: изумруды, берилл и оксид берилла в сравнении с числящимися на сегодняшний день данными на государственном балансе. Всего на Мариинском прииске было отбито более 141 тысячи кубометров горной массы, из которых получено 670 кг изумрудов, 12 кг александритов и более 27 тонн бериллов.

На сегодняшний день совместно с привлеченной специализированной организацией разработана и апробирована методика обоснования кондиционных параметров для оконтуривания балансовых руд. В результате выполненных работ и исследований будут получены количественные данные о содержании в руднике запасов изумрудов, оксида бериллия и попутных компонентов.

Стоит отметить, что проводимые исследования являются частью инвестиционной программы, реализуемой Госкорпорацией Ростех в отношении предприятия.

Напомним, Мариинский прииск – одно из четырех основных месторождений изумрудов в мире и единственное в РФ. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных камней и металлов. Ежегодно прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 2,5 кг александритов и более 5 тонн бериллов.