Рейтинги "ЕР" достигли годового минимума - опрос

Только 28% россиян проголосовали бы за "Единую Россию" на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Это минимальный показатель за год. Максимум в этом году у ЕР был 37% - такой показатель был достигнут в конце марта, свидетельствуют данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

Напомним, в октябре появилась информация, что в администрации президента и руководстве партии поставили целью на ближайших выборах в Госдуму (сентябрь 2021 года) получить более двух третей мест.

Примечательно, что у других парламентских партий (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия") такой стремительной динамики снижения популярности к концу года не наблюдается. Зато по сравнению с первой половиной года значительно увеличилось число тех, кто готов отдать голос за непарламентскую партию или объединение. Также за последний месяц увеличилось количество респондентов, которые не пошли бы на выборы (сейчас – 10%). А вот тех, кто затрудняется ответить, по мере приближения реальных выборов становится все меньше (в середине года – около 20%, сейчас – 16-17%).

Данные исследования: Всероссийский телефонный опрос 4–6 декабря. 4000 респондентов. До 22 марта 2020 г. включительно – опрос "ФОМнибус" (по месту жительства). 3000 респондентов.