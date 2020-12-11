Олег Тиньков продал часть акций своего банка за 325 миллионов долларов

Олег Тиньков продаст часть акций управляющей компании TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк. Семейный траст основателя компании продал пакет глобальных депозитарных расписок (ГДР) примерно на 5,3% капитала компании, пишет РБК. Стоимость пакета составит примерно $325 млн.

Тиньков выпустил заявление, в котором объяснил причины продажи: "Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем".

Доля Тинькова в компании снизилась до 35,1%.

В октябре Тиньков заявлял, что не намерен продавать акции TCS Group для оплаты возможного штрафа по претензиям налоговой службы США. "Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои "ошибки молодости" мне не нужно, у меня полно кэша", — писал он в своем Instagram.

Напомним, создать благотворительный фонд для борьбы с онкологическими заболеваниями Тиньков решил после того, как сам начал лечиться от лейкимии, не так давно ему сделали пересадку костного мозга.

О налоговых претензиях США к Тинькову стало известно еще в конце прошлого года, разбирательства должны были состояться весной.

В качестве обеспечительной меры Тинькова в Лондоне заставили сдать в полицию паспорта России и Кипра, а также итальянские документы. Он не имеет права покидать британской столицы и вообще находится на свободе под залогом.