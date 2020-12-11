Около 37,5 млрд рублей составят расходы на образование в Воронежской области в 2021 году

В 2021 году Воронежская область потратит более чем на 3 млрд рублей больше на развитие сферы образования, чем в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом в ходе обсуждения законопроекта "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" в региональном парламенте заявил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне 131,6 млрд рублей, расходы – в объеме чуть больше 135 млрд рублей. Дефицит – 3,4 млрд рублей имеет гарантированные источники финансирования, которые предусмотрены в бюджете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

"Существенная часть средств будет направлена на дальнейшее совершенствование системы образования на территории региона. С учетом федерального и местных бюджетов, запланировано финансирование в объеме 37,5 млрд рублей, с ростом к текущему году более чем на 3 млрд рублей. При этом доля расходов областного бюджета составляет почти 63,5% от общих расходов в сфере образования", – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Например, на подпрограмму "Развитие дошкольного и общего образования" в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24,9 млрд рублей, что почти на 2,7 млрд рублей больше уровня 2020 года.

"Выделение дополнительного финансирования в 2021 году в первую очередь связано с ростом числа обучающихся и воспитанников в школах и детсадах региона: только количество школьников в регионе по предварительным данным, вырастет на 2,5 тысячи человек– с 231 110 до 233 610", – пояснил Владимир Нетёсов.

По этой же подпрограмме в 2021 году также предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов образования в рамках адресной инвестиционной программы в сумме 4,2 млрд рублей.

"Безусловно, на параметры финансового обеспечения подпрограммы повлияло продолжение реализации мероприятий в рамках сразу нескольких нацпроектов", – отметил Владимир Нетёсов.

В рамках нацпроекта "Образование" будет продолжена реализация регионального проекта "Современная школа", на который предусмотрено в 2021 году более 1,4 млрд рублей (в 2020 году - около 600 млн рублей), а также регионального проекта "Успех каждого ребенка" (заложено на следующий год более 18 млн рублей). По проекту "Цифровая образовательная среда" в 2021 году более 254,5 млн рублей будет направлено на оснащение образовательных организаций современным цифровым оборудованием. Еще одним нацпроектом, который встроен в областную госпрограмму развития образования, является "Демография". В его рамках на 2021 год предусмотрены средства на реализацию регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" – более 1 млрд рублей, которые будут направлены на строительство детских садов. Также с развитием региональной системы образования взаимосвязан нацпроект "Жилье и городская среда", в рамках которого на возведение школ и детсадов в районах комплексной жилой застройки в 2021 году будут направлены средства в сумме более 1,3 млрд рублей.

На реализацию подпрограммы "Социализация детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме более 988,1 млн рублей, что почти на 50 млн рублей больше, чем в нынешнем году. Средства увеличены исходя из численности детей в приемных семьях и семьях усыновителей и индексации размера выплат в соответствии с законодательством.

"На выполнение мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования и воспитания" в следующем году предусмотрено двукратное увеличение средств – почти 205 млн рублей. Эти средства будут направлены в том числе, на развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования и проведение конкурсных мероприятий среди молодежи", – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Воронежской области предусмотрены средства сумме 120,3 млн рублей. Запланированные расходы позволят в полном объеме обеспечить финансирование всех форм отдыха детей.

В рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 138,6 млн рублей, это почти в 9 раз больше, чем в текущем году.

Почти в полтора раза – с 31 до 47,5 млн рублей – увеличено финансирование подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику". Дополнительное ресурсное обеспечение здесь будет направлено на организацию мероприятий, связанных с интеллектуальным и творческим развитием молодежи, проведение образовательных областных лагерных сборов, направленных на социализацию и интеграцию молодежи в жизнь общества, поддержку проектов детских и молодежных общественных некоммерческих организаций.