Больше 40% россиян думают о переезде в город покрупнее ради лучшей жизни - опрос

Россияне все чаще готовы переезжать внутри страны. Четыре года назад над переездом в другие регионы задумывались только 28% наших сограждан, а сегодня из уже 42%, свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики, на которые ссылается РБК.

В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% респондентов против 18% в 2016 году.

Авторы исследования считают, что сейчас малые города потеряли преимущества перед селами. Так, большинство жителей малых городов полагают, что у них нет возможности получить качественное образование (87%). В средних городах такого мнения придерживаются 67% горожан, в крупных (за исключением столиц) – 41%.

Еще одна причина для переезда – трудоустройство. В крупных российских городах примерно 40% населения считает, что может найти достойную работу по месту жительства. В средних городах в этом уверены меньше четверти жителей, а в малых городах и селах доля вообще незначительна, отмечают в ВШЭ.